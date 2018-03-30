Liselilerden Mehmetçiğe destek

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mehmetçiğe destek için bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı.
Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi'nde 150 öğrenci, bedenleriyle Afrin yazdı. Bayrak açan öğrenciler, izleyenler tarafından alkışlandı. Beden eğitimi öğretmeni Enis Hamza Güler öncülüğünde oluşturulan koreografi beğenildi. 11'inci sınıf öğrencisi Meltem Eroğlu da Fetih Suresi'ni okudu. Okul Müdürü Muzaffer Erbay ve öğrenciler tarafından şehitler için dua edildi. Okul Müdürü Muzaffer Erbay, "Allah kahraman askerlerimizi korusun. Zaferleri daim olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum