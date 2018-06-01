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Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Antalya'da elektrikli bisikletle kadınlara ve liseli öğrencilere sözlü tacizde bulunan zanlı polis operasyonuyla yakalandı. Sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkarak mahalle halkının kabusu haline gelen zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Antalya’da elektrikli bisikletle kadınlara ve kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.
Yaklaşık bir aydır Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 Sokak üzerinde ve parkta sabah ile akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisikletli şahıs, mahalle halkının kabusu olmuştu.

PARKTA DEHŞETİ YAŞATTI

Elektrikli bisikletle mahalle arasında uygunsuz bir şekilde gezen şahıs parkta oturan iki öğrenciyi taciz edince durum polise intikal etmiş ve ekipler mahalle arasında araştırmalarını derinleştirmişti.

SUÇ SOSYASI KABARIK

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinden iki ekip mahallede tüm güvenlik kameralarını inceleyip, eşkalini belirledikleri şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli 38 yaşındaki M.Ü. Etiler Mahallesi’ndeki evinde esnafın haber vermesi sonucu polisin baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ü.’nün Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor. Öte yandan şüphelinin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya istismar

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Sonuç : adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı demi.
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