Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Antalya’da elektrikli bisikletle kadınlara ve kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.
Yaklaşık bir aydır Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 Sokak üzerinde ve parkta sabah ile akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisikletli şahıs, mahalle halkının kabusu olmuştu.
PARKTA DEHŞETİ YAŞATTI
Elektrikli bisikletle mahalle arasında uygunsuz bir şekilde gezen şahıs parkta oturan iki öğrenciyi taciz edince durum polise intikal etmiş ve ekipler mahalle arasında araştırmalarını derinleştirmişti.
SUÇ SOSYASI KABARIK
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinden iki ekip mahallede tüm güvenlik kameralarını inceleyip, eşkalini belirledikleri şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli 38 yaşındaki M.Ü. Etiler Mahallesi’ndeki evinde esnafın haber vermesi sonucu polisin baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ü.’nün Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor. Öte yandan şüphelinin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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