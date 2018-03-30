Çin'deki robot yarışmasında madalya alan Aydınlı 14 liseliden oluşan "rOctopus 7134" takımı, bu kez ABD'deki dünya şampiyonasına katılacak.

Çin'de 18 Mart'ta düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında "Rookie All Star" ödülünü alan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı "rOctopus 7134" takımı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Öğrenciler, aldıkları ödülü Vali Köşger ile paylaşıp ABD'deki yarışmalar için destek sözü aldı.

Takımın başarısından dolayı tebrik eden Köşger, öğrencilerin Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Köşger, "Bu sözümüz Amerika'daki dünya şampiyonası için de geçerli. Biz çocuklarımızın her zaman yanındayız. Amerika'ya gidişleri için gerekli her türlü desteği veriyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse de takımın, 16-24 Nisan'da ABD'de organize edilen dünya şampiyonasına hazırlandığını dile getirdi.