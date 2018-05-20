Kısıtlı imkanlarla yaklaşık iki yıldır çalışmayı sürdüren öğrenciler, hurda aracın motor bölümünü sökerek, tamamını kendilerinin yaptığı elektrikle çalışan bir motor taktı. Seyyar kabloyla şebekeden elektrik çekerek otomobili çalıştırmayı başaran öğrenciler, okulun bahçesinde test sürüşleri gerçekleştirdi.

Otomobilin fosil yakıtlı (benzin veya dizel) motoru sökülerek, yerine 5,5 kilovatlık elektrik motoru takıldı, aktarım organlarıyla irtibatlandırıldı. Ön düzen ve aks tertibatlarında da değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda okul müdürü Ali Yerli'nin girişimleri sonucu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait hurdaya ayrılan 1998 model resmi plakalı otomobil, liseye tahsis edildi. Çekici yardımıyla okulun atölyesine götürülen benzinli otomobilin elektrikle ve daha sonra da güneş enerjisiyle çalıştırılabilmesi için Ar-Ge faaliyeti yürütüldü.

Elektrikli bir otomobil yaptıklarını anlatan Erdem, "Zor bir süreç oldu. Sonucu güzel, keyifliydi. Motor çalışmayacak diye tereddüt ettik ama başardık." dedi.

Test sürüşü sırasında elektrik, seyyar kabloyla motora verildiği için renkli görüntüler oluştu. Uzatma kablosunu tutan öğrenciler, zincir oluşturup hareket eden otomobilin peşinde koşturdu. Öğrencilerin "Kabloyla araba yürütüyoruz", "Ver elektriği", "Kablonun mesafesi kadar gidebiliyoruz" sözleri gülümsetti.

- "Desteğe ihtiyacımız var"

Celal Mutlu ise hurda aracın bütün parçalarını temizleyip, yeni parçalar eklediklerini ifade ederek, "Motoru çalıştırdık, çok mutluyuz. Daha geliştirip, trafikte kullanılabilir hale getireceğiz ama bunu yapabilmemiz için desteğe ihtiyacamız var." diye konuştu.

İbrahim Koca da hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Başta çok heyecanlıydık, 'Nasıl olacak' diyorduk. Eyüp hocamızla bunu başardık. Hurda bir otomobili, elektrikliye çevirdik." şeklinde konuştu.

Motor bölümü öğretmeni Eyüp Karagül de trafikten men edilmiş, motoru hurdaya ayrılan bir aracın üzerindeki her çalışmayı öğrencilerle birlikte yaptıklarını söyledi.

Tornalama işlemiyle elektrik motorunun aktarımını şanzımana irtibatlandırdıklarını vurgulayan Karagül, şunları kaydetti:

"Motorunu kendimiz yaptık, tasarlama da bize ait. Motor 380 volt elektrikle çalışıyor. Araçtaki birinci aşamayı tamamladık. Elektriğin kontrolü, depolanması, elde edilmesi aşamaları var. Aracın hareketi için şebekeden kabloyla elektrik çekiyoruz. Bunlar maliyetli şeyler, en minimal şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız olabildiğince destek veriyor ama sponsor çıkarsa otomobili yüzde 100 şehir şebekesinden bağımsız, güneş enerjisine entegre edeceğiz. Üzerine paneller yerleştirerek, araç kendi elektriğini üretecek. Kırsal kesimdeki bir okulda, liseli çocukların bunu başarması çok önemli."