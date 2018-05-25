Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile biraraya geldi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzendi.

Margvelaşvili, Tiflis'te yarın Gürcistan'ın 100. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacağı için Grybauskaite'ye teşekkür ederek, "Sizin gibi güçlü ortak ve bize destek veren ülke olmadan yarınki bayram olamazdı." dedi.

Gürcistan-Litvanya ilişkilerinin dinamik şekilde geliştiğini ifade eden Margvelaşvili, Gürcistan'ın çıkarlarını birçok alanda koruduğu ve gündeme getirdiği için Grybauskaite'ye teşekkür etti.

Özelikle Litvanya'nın Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinde verdiği desteğinin önemini vurgulayan Margvelaşvili, ülkesinin NATO üyeliği için güçlü ve etkili adımlar attığını, bu yılki Brüksel Zirvesi'nde NATO müttefiklerinden ülkesinin üyeliğine ciddi destek vermesini beklediklerini kaydetti.