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Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile biraraya geldi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzendi.

Margvelaşvili, Tiflis'te yarın Gürcistan'ın 100. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacağı için Grybauskaite'ye teşekkür ederek, "Sizin gibi güçlü ortak ve bize destek veren ülke olmadan yarınki bayram olamazdı." dedi.

Gürcistan-Litvanya ilişkilerinin dinamik şekilde geliştiğini ifade eden Margvelaşvili, Gürcistan'ın çıkarlarını birçok alanda koruduğu ve gündeme getirdiği için Grybauskaite'ye teşekkür etti.

Özelikle Litvanya'nın Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinde verdiği desteğinin önemini vurgulayan Margvelaşvili, ülkesinin NATO üyeliği için güçlü ve etkili adımlar attığını, bu yılki Brüksel Zirvesi'nde NATO müttefiklerinden ülkesinin üyeliğine ciddi destek vermesini beklediklerini kaydetti.

Margvelaşvili, Rusya hakkındaki bir soruya da, "Rusya ve Gürcistan arasındaki çatışmalar 2008 yılındaki savaşla başlamadı. Rusya, Gürcistan'ın bağımsızlığa kavuşmasından beri topaklarımız işgal etmeye başladı." yanıtını verdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin giderek arttığını ifade etti.

Litvanya'nın, Gürcistan'ı NATO ve AB ile entegrasyonu gibi birçok alanda desteklediğini belirten Grybauskaite, "Biz size destek vermeye devem edeceğiz." diye konuştu.

Kafkasya bölgesinden NATO'ya en yakın ülkenin Gürcistan olduğunu dile getiren Grybauskaite, Gürcü askerlerin küresel barış için pek çok ülkede görev yaptığını hatırlatarak, "Gürcistan hiç olmadığı kadar NATO'ya yaklaştı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik Grybauskaite, "Her türlü işgal ve her türlü saldırıyı kınamak lazım. Biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Grybauskaite, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar ve diplomatik izolasyon yollarıyla mücadele etmek gerektiğini söyledi.

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Grybauskaite-Margvelaşvili ortak basın toplantısı Gürcistan ziyareti Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite

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