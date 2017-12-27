HABER

Liverpool, Van Dijk'i transfer etti

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 22:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

- İngiliz kulübü Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk'i rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Southampton'ın Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i transfer etti.

Merseyside kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Van Dijk, ara transfer döneminin başlayacağı 1 Ocak 2018'den itibaren Liverpool forması giyecek.

Hollandalı milli futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak Southampton Kulübü, bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis olacağını belirtti. İngiliz basını ise Liverpool'un Van Dijk için Southampton'a 75 milyon sterlin (yaklaşık 85 milyon avro) ödeyeceğini öne sürdü.

Bu miktar, Van Dijk'in, bu sezon 57,5 milyon avro karşılığında Manchester City'ye giden Benjamin Mendy'ye ait futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu rekorunu kıracağı anlamına geliyor.

Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2013 yazında 3 milyon avroya Celtic'e, 2015 yazında ise 15,7 milyon avroya Southampton'a transfer olmuştu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.