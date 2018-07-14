HABER

Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 04:39 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan Baba oldu! Tarkan’ın 13 temmuz günü bir kız çocuğu oldu ve adını Liya koydu! Peki Liya Ne demek anlamı ne? Tarkan kızına neden Liya ismini koydu. İşte Liya hakkında sözlük anlamı.

Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu’nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu’nun bugün bebeğini dünyaya getirdi. Peki Liya Ne demek anlamı ne? Tarkan kızına neden Liya ismini koydu. İşte Liya hakkında sözlük anlamı.

LİYA NE DEMEK, ANLAMI NE?

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Liya’nın anlamı “Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı” anlamına gelmektedir. Liya ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir. Arapça kökenli bir isim olan Liya, kız çocuklarına verilmektedir.

640xauto

TARKAN'DAN İLK MESAJ

Baba olan Tarkan, kızı Liya'nın ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tarkan, fotoğrafa Kızımız “Liya” dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notunu düştü.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...
İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisiİntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liya tarkan liya ne liya ne demek liyanın anlamı Liyanın anlamı ne Liya isminin anlamı ne

En Çok Okunan Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhur İttifakı devam edecek mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı devam edecek mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan önemli açıklamalar

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.