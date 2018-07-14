Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu’nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu’nun bugün bebeğini dünyaya getirdi. Peki Liya Ne demek anlamı ne? Tarkan kızına neden Liya ismini koydu. İşte Liya hakkında sözlük anlamı.

LİYA NE DEMEK, ANLAMI NE?

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Liya’nın anlamı “Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı” anlamına gelmektedir. Liya ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir. Arapça kökenli bir isim olan Liya, kız çocuklarına verilmektedir.

TARKAN'DAN İLK MESAJ

Baba olan Tarkan, kızı Liya'nın ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tarkan, fotoğrafa Kızımız “Liya” dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notunu düştü.

