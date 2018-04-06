LİYAKAT’la görme engellilere ışık olacaklar

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), İzmir’den başlayıp tüm Türkiye’ye yayılacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor. “Sensiz yarımız, birlikte tamız” adıyla hayata geçecek olan proje, hem görme engellilere, hem de down sendromlu bireylere yönelik farkındalık sağlamayı amaçlıyor.
Engelleri kaldırmak adına harekete geçen LİYAKAT; Özemeksan ana sponsorluğunda, She PR&Creative, Roteks, Batı Plus Tekstil ve Tepecik Senfoni Orkestrası işbirliğinde çok özel bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Geliri Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na (TÜRGÖK) bağışlanacak proje kapsamında down sendromlu gençler, görme engelli arkadaşları için 17 Nisan 2018 Salı günü saat 20.00’de Konak AKM Yunus Emre Salonu’nda sahneye çıkacak.
Konser ilk adım olacak
Down sendromlu gençlerin dans şovlarının yanı sıra Tepecik Senfoni Orkestrası ve sürpriz sanatçıların performanslarıyla şenlenecek konserin, kampanyanın ilk adımı olacağını belirten LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, “Yapacağımız etkinlikte sizlerin katkıları ile oluşacak desteğin tamamı sizlerin adına TÜRGÖK’e bağışlanacaktır. Fakat desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Halkımızın kalbinde yer edinmeyi başarmış ünlü isimlerin de katkılarıyla bu kampanyayı tüm Türkiye’ye yayacağız. Kampanya boyunca sizlerin desteğinin tamamı yine TÜRGÖK’e sizler adına verilerek görme engelli gençlerimizin zihinlerini aydınlatacak Braille alfabesinde yazılmış kitapların alımında kullanılacak” diyerek tüm İzmirlileri konseri izlemeye davet etti.
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