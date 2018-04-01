Lodos fırtınası etkili oluyor

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan lodos fırtınası dev dalgalar oluşmasına neden oluyor.
Öğle saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit’in Akçay Mahallesi sahilinde meydana gelen dev dalgalar sahilleri dövüyor. Yetkililer lodos fırtınası nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaya çağırdılar.
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