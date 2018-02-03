LODOS HAVA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmak isteyen uçaklar, uçuş trafiğinin yoğunluğu nedeniyle uzun bir süre havada beklemek zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar da kuyruk oluşturdu. Uçakların 45 ile 1 saat 25 dakika arası gecikmeli olarak iniş ve kalkış yaptığı öğrenildi.