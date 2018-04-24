Lojistik Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar için Lojistik Yardım Merkezi oluşturdu.

Artuklu ilçesinde gıda, temizlik, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi yardım malzemelerinin yer aldığı 3 katlı lojistik merkezinde hazırlanacak yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve koordineli ulaştırılarak vatandaşın yüzünü güldürecek.

Merkezde incelemede bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine, belediye olarak önemli sosyal projelere imza attıklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projeler için söz konusu merkezi oluşturduklarını vurgulayan Yaman, bu sayede vatandaşın ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını aktardı.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde özel hazırlık yaptıklarını işaret eden Mustafa Yaman, "Bu merkezde gıda, temizlik, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi her türlü malzemeyi topluyoruz. Daha sonra ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelere bu malzemeleri dağıtıyor." dedi.