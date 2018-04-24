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Lojistik Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan merkezde hazırlanan yardım kolileri, il genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman: "Bu merkezde gıda, temizlik, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi her türlü malzemeyi topluyoruz. Daha sonra ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelere bu malzemeleri dağıtıyor"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar için Lojistik Yardım Merkezi oluşturdu.

Artuklu ilçesinde gıda, temizlik, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi yardım malzemelerinin yer aldığı 3 katlı lojistik merkezinde hazırlanacak yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve koordineli ulaştırılarak vatandaşın yüzünü güldürecek.

Merkezde incelemede bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine, belediye olarak önemli sosyal projelere imza attıklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projeler için söz konusu merkezi oluşturduklarını vurgulayan Yaman, bu sayede vatandaşın ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını aktardı.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde özel hazırlık yaptıklarını işaret eden Mustafa Yaman, "Bu merkezde gıda, temizlik, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi her türlü malzemeyi topluyoruz. Daha sonra ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelere bu malzemeleri dağıtıyor." dedi.

- "800 bin nüfuslu şehirde herkese bir şekilde dokunuyoruz"

Yaman, ihtiyaç sahibi askere giden gençler ile nikah kıyan çiftler, yeni doğanlar ve vefat edenlerin yakınlarına destek verdiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Hiçbir dil, din, etnik ayrımı yapmadan bütün vatandaşlara dokunuyoruz. Sadece dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermiyoruz. Yeri geliyor psikologla aileye dokunuyoruz, yeri geliyor evinde güler yüzle hal hatırları soruluyor. 800 bin nüfuslu şehirde muhakkak herkese bir şekilde dokunuyoruz. Ekiplerimiz her gün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşüyor. Ekiplerimizin yanında muhakkak asgari bir yardım paketi bulunuyor. Yüz yüze yapılan görüşmelerde ailelerin ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz."

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