Lojman giriş kapısına sıkışan yılanı itfaye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Devlet Demir Yolları lojmanların giriş kapısının arkasına sıkışan yılan itfaye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğal yaşama bırakıldı. Nusaybin'in Yeşilkent Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolları lojmanlarında oturan vatandaşlar, binanın giriş kapısının çerçevesinin arkasına sıkışan siyah yılanı görünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşeşir Belediyesi tarafından Nusaybin bölgesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kapının arasına sıkışan ve boyu 1 metreyi aşkın olan yılanı özel ekipmanlarla çıkararak, plastik bir bidona koydu. İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Beylik Köyü kırsalına bıraktı. Lojman sakinleri yılandan kurtulmanın sevincini yaşarken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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