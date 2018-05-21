HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lojman giriş kapısına sıkışan yılanı itfaye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Devlet Demir Yolları lojmanların giriş kapısının arkasına sıkışan yılan itfaye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğal yaşama bırakıldı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Devlet Demir Yolları lojmanların giriş kapısının arkasına sıkışan yılan itfaye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğal yaşama bırakıldı. Nusaybin'in Yeşilkent Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolları lojmanlarında oturan vatandaşlar, binanın giriş kapısının çerçevesinin arkasına sıkışan siyah yılanı görünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşeşir Belediyesi tarafından Nusaybin bölgesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kapının arasına sıkışan ve boyu 1 metreyi aşkın olan yılanı özel ekipmanlarla çıkararak, plastik bir bidona koydu. İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Beylik Köyü kırsalına bıraktı. Lojman sakinleri yılandan kurtulmanın sevincini yaşarken, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesiAnkara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.