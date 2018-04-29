Lokantada uyuşturucu satışına suçüstü

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir lokantaya düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Altındağ'daki bir lokantada uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine lokantayı fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu madde satışının yapıldığı esnada operasyon düzenledi.
- Yakalanmamak için polise ateş etti
Baskında uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birisi yakalanmamak için polise ateş ederek kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.
Operasyonda 98 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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