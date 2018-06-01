Londra Belediye Başkanı'ndan hükümete PKK çağrısı

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere’de hükümetin terör örgütü PKK’nın yararlandığı yasal boşlukları gidermesi gerektiğini söyledi. Londra’da yaşayan Türk toplumunca kentin kuzeyindeki Aziziye Camisi'nde düzenlenen iftara katılan Han, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Türk vatandaşlarının kentin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına yaptığı katkıyı öven Han, “Londralı” diye nitelendirdiği Türklerin Londra’nın “dünyanın en muhteşem kenti olmasına yardım ettiğini” ifade etti. Türk toplumunun iftar davetine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Han, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak geride bıraktığı 2 yılda Türk vatandaşlarının da desteğini arkasında hissettiğini kaydetti. “Türkler de Londra’daki diğer azınlıkların yaşadığı sorunların büyük bölümünü yaşıyor.” diyen Han, “Tıpkı diğer topluluklar gibi onlar da ucuz barınma, çocukları için eğitim ve iş ihtiyacı içinde. Türk toplumu ayrıca girişimci de. Belediyenin onlara ihtiyaç duydukları desteğin verilmesini sağlamaya çalışıyorum.” diye konuştu.

Türklerin de ülkedeki Müslüman toplumun parçası olarak İslamofobi'nin hedefi haline gelebildiğine dikkati çeken Han, “Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele ediyoruz. Londra polisi tüm nefret suçlarına karşı sıfır tolerans gösteriyor. Aziziye Camisi'nin de yer aldığı Hackney ilçesi güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkler birer Londralı olarak belediyeyle, bölge milletvekilleriyle ve benimle örnek bir iş birliği içinde kentin yaşamına katkı sağlıyor.” değerlendirmesini yaptı. - "Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez" Londra Polis Teşkilatı kendisine bağlı olan Han, kentte terör örgütü PKK yandaşlarının zaman zaman düzenlediği gösterilere göz yumulmasıyla ilgili soruya “Bu konuda gayet açık bir tutumum var. Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez." yanıtını verdi. "Bir grup, terör listesine girmiş ise bunun üyesi olmak da yasa dışı hale gelir." diyen Han, "Bu durumda biz de harekete geçeriz, polis de harekete geçiyor. Bu grup yasal boşluklardan yararlanıyorsa, bence hükümetin ve İçişleri Bakanının bu yasal boşlukları gidermek için harekete geçmesi önem taşıyor.” değerlendirmesini yaptı.