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Londra Büyükelçisi Bilgiç'ten yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 00:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Bilgiç: "2018 yılının ülkemize, Birleşik Krallık'a ve dünyaya barış, huzur ve aydınlık günler getirmesini diliyorum" - "2018 yılında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin olumlu seyrinin devam edeceğine dair güçlü inancımı vurgulayarak 2018 yılının Birleşik Krallık’taki toplumumuza ve Kıbrıslı soydaşlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum"

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, 2018 yılının Türkiye'ye, Birleşik Krallık'a ve dünyaya barış, huzur ve aydınlık günler getirmesini diledi.

Bilgiç, yayımladığı yeni yıl mesajında, 4 yıldır Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Birleşik Krallık'ta yeni bir yıla daha sizlerle birlikte girecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, 2018 yılının ülkemize, Birleşik Krallık'a ve dünyaya barış, huzur ve aydınlık günler getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Mesajında, 2017'nin hem küresel bakımdan hem de Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu anımsatan Büyükelçi Bilgiç, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın benzer sınamalara maruz kaldığı bir yılı daha ikili ilişkileri her alanda daha da derinleştirerek ve üyesi bulundukları uluslararası platformlarda aralarındaki güçlü iş birliğini geliştirerek geçirdiklerini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu yılın ocak ayında Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu hatırlatan Bilgiç, mesajında şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerde yakaladığımız bu ivmeyi Sayın Başbakanımızın mayıs ve kasım aylarında gerçekleştirdiği iki ziyaretle arttırdık. Aradan geçen dönemde farklı düzeyde pek çok resmi heyetimizi Londra ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.Bilindiği üzere, Birleşik Krallık AB referandumunda alınan 'Brexit' kararının ardından Avrupa'yla ilişkilerinin geleceğini ve kapsamını belirleyecek bir dönüşüm sürecine girmiştir."

Bu yıl içinde adada yaşanan terör saldırılarına da dikkati çeken Bilgiç, bunun, "terörle mücadele alanında karşı karşıya bulunulan sınamaların da derinliğini gözler önüne serdiği" değerlendirmesinde bulundu.

BüyükelçiBilgiç, mesajında şunlara yer verdi:

"Aynı dönemde ülkemiz de PKK, FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelesine yeni başarılar eklemiş, bu alanda Birleşik Krallık'la güçlü iş birliği ve dayanışma sergilemiştir.Birleşik Krallık'taki seçkin Türk toplumu, geride bıraktığımız bu yıl da yaşadıkları ülkenin karşı karşıya kaldığı sınamalarla baş etmesinde önemli roller üstlenmiş ve toplumsal hayatın her alanında kayda değer katkılarda bulunmaya devam etmiştir.

Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin önemli aşamalar katettiği bu dönemde Kıbrıslı soydaşlarımız dahil Türk toplumunun tüm değerli üyeleri güçlü birer köprü vazifesi ifa etmişlerdir. 2018 yılında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin olumlu seyrinin devam edeceğine dair güçlü inancımı vurgulayarak 2018 yılının Birleşik Krallık'taki toplumumuza ve Kıbrıslı soydaşlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum."

(AA)

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