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Londra derbisinde kazanan çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal ile Chelsea arasında oynanan derbi, 2-2 berabere sona erdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci devresi, 4 gole sahne oldu.

Yüksek tempoda geçen karşılaşmanın 63. dakikasında Jack Wilshere'ın attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne taşıdı. Bu gole 67. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 84. dakikada Marcos Alonso ile karşılık veren konuk takım, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arsenal'da 90+2. dakikada sahneye çıkan Hector Bellerin, rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Arsenal'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla üçüncü sıradaki Chelsea 46, altıncı basamaktaki Arsenal ise 39 puana çıktı.

(AA)

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