LONDRA (AA) - Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Londra ziyaretini iptal etmesiyle ilgili, "Trump'ın mesajı almış göründüğünü" belirtti.

Londra Belediye Başkanı Han, Trump'ın ziyaretinin iptaliyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Han, "Başkan Trump, Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bizim kentimizin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündükleri mesajını almış görünüyor." ifadesini kullandı.

Londra Belediye Başkanı, Trump'ın önümüzdeki ay kentlerine gelmesi halinde barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına dair şüphe bulunmadığının altını çizdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'i de eleştiren Han, iptal kararının May'in Trump'ı resmi ziyaret için aceleci bir şekilde davet etmekle ne kadar hata yaptığını ortaya koyduğunu kaydetti.

- Johnson, Trump'ın ziyaretini savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesindeki en büyük yatırımcı olduğunu vurguladı.