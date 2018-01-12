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Londra ziyaretini iptal eden Trump "mesajı almış"

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Londra Belediye Başkanı Han: - "Başkan Trump, Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bizim kentimizin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündükleri mesajını almış görünüyor" - İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: - "ABD-İngiltere ilişkilerinin belediye sarayındaki bazı şatafatlı papağanlar yüzünden tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz"

LONDRA (AA) - Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Londra ziyaretini iptal etmesiyle ilgili, "Trump'ın mesajı almış göründüğünü" belirtti.

Londra Belediye Başkanı Han, Trump'ın ziyaretinin iptaliyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Han, "Başkan Trump, Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bizim kentimizin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündükleri mesajını almış görünüyor." ifadesini kullandı.

Londra Belediye Başkanı, Trump'ın önümüzdeki ay kentlerine gelmesi halinde barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına dair şüphe bulunmadığının altını çizdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'i de eleştiren Han, iptal kararının May'in Trump'ı resmi ziyaret için aceleci bir şekilde davet etmekle ne kadar hata yaptığını ortaya koyduğunu kaydetti.

- Johnson, Trump'ın ziyaretini savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesindeki en büyük yatırımcı olduğunu vurguladı.

Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partili Londra Belediye Başkanı Han ile İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i "bu önemli ilişkiyi riske atmakta kararlı olmakla" suçlayarak, "ABD-İngiltere ilişkilerinin belediye sarayındaki bazı şatafatlı papağanlar yüzünden tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada ise ABD ile İngiltere arasındaki güçlü ve derin ortaklığın devam ettiği belirtildi.

İngiliz basını, Trump'ın iptal ettiği ziyaretin sadece ABD'nin Londra'daki yeni büyükelçilik binasının açılışını gerçekleştirme odaklı olduğunu ve Başbakan Theresa May'in Trump'a yaptığı tartışmalı resmi ziyaret davet içinse henüz bir tarih açıklanmadığını savundu.

Ada basını ayrıca Trump'ın ziyareti iptal kararında, ülkede yapılacak Trump karşıtı gösterilerin de etkili olmuş olabileceğini yazdı. Söz konusu elçilik açılışını da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.

Trump, Twitter hesabından yayımladığı mesajla, İngiltere ziyaretini iptal ettiğini duyurmuş, elçiliğin yeni binasından memnun olmadığını belirterek, "Kurdela kesmemi mi istiyorsunuz? Hayır." demişti.

- Krize dönüşen davet

İngiltere yılda iki lideri "devlet konuğu" olarak ağırlıyor. Ziyaretlerden biri yaz aylarında, diğeri ise sonbaharda gerçekleşecek şekilde düzenleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.

Ancak Trump'a yapılan davet İngiltere'de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret esnasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ziyaretin ABD'nin bu yıl hizmete girmesi öngörülen yeni Londra Büyükelçilik binası için yapılacak açılış vesilesiyle gerçekleşmesi bekleniyordu.

- Aşırı sağcı örgüte destek tepki çekti

Trump'a karşı ülkede biriken tepki, 2017 boyunca azalmak bir yana artmış durumda. Bu artışta Trump'ın geçen ay İngiltere'nin aşırı sağcı örgütü Britain First'in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu. Trump'ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Trump ziyaretinin, İngiltere'de büyük çaplı protesto gösterilerine yol açmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

ABD'nin eski büyükelçilik binası Londra'nın prestijli mahalesi Mayfair'de bulunuyor. "Çevre dostu” özellikleri ve güvenlik avantajlarıyla öne çıkan yeni büyükelçiliği ise kenti ikiye bölen Thames nehrinin güneyinde, Nine Elms'de yer alıyor.

İngiliz basını, büyükelçiliğin taşınması kararının Trump'ın iddia ettiğinin aksine Barack Obama döneminde değil 2008'de George W. Bush'un başkanlık döneminde duyurulduğunu yazdı.

Trump'ın ziyaretinin 26 veya 27 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi ve ziyaret sırasında May ile de görüşmesi planlanıyordu.

(AA)

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