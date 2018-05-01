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Londra'da 1 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Londra'da 1 Mayıs kutlamaları

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ın birçok bölgesinden etkinlik için Londra'ya gelen çok sayıda kamu ve özel sektör çalışanı, işçi sendikası üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrenciler ve emekliler kentin Clerkenwell semtinde toplandı.

Buradan pankart ve bayraklar açarak yürümeye başlayan katılımcılar, işçi sendikalarına getirilen yasal kısıtlamaları, ülkedeki konut krizi, maaş ve sosyal yardım kesintileri ile işten çıkarmaları protesto eden sloganlar attı.

Yürüyüşte özellikle hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında sağlık, eğitim, güvenlik ve ulaşım alanlarındaki harcamalarda yaptığı kesintiler ile bazı özelleştirme politikaları eleştirildi.

Birleşik Krallık'ta "Mayıs Günü (May Day)" olarak da tanımlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1880 yılından itibaren başkent Londra'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

İngiltere ve İskoçya'nın diğer büyük kentlerinde de benzer yürüyüşler ve etkinlikler düzenleniyor.

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