Londra'da aşırı sağcı gösteri

Robinson’ı “İngiltere’nin en büyük özgürlük savaşçısı” diye nitelendiren Wilders, “Robinson kimsenin söylemediklerini söylüyor. Yüreği var. Cesareti var. Hükümetlerimiz bizi kitlesel göçe, İslamlaştırmaya, açık sınırlara sattı. Kendi ülkelerimizde neredeyse yabancı hale geldik.” diye konuştu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için önceki hafta tutuklanıp 13 ay hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson’ın serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

“Theresa May dinle bizi. Sajid Javid dinle bizi. Sadık Han dinle bizi.” ifadelerini kullanan Wilders, “İktidardakiler, dinleyin bizi. Robinson’ın serbest bırakılmasını istiyoruz.” dedi.

“Asla teslim olmayacağız.” diyen Wilders, safları sıkı tutacaklarını ve medeniyetlerini koruyacaklarını söyledi.

İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa liderlerine seslenen Wilders, “Dikkat edin: Gelecek bizim. Sizi siyasi olarak yeneceğiz, çünkü biz halkız. Her gün daha fazla insan davamıza katılıyor.” diye konuştu.

Gösteriye Wilders’ın yanısıra İngiltere’nin aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) lideri Gerard Batten da katıldı.

- Karşı gösteri

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterinin yakınında “Irkçılığa Dur De” platformu da karşı gösteri düzenledi. Polis, yaklaşık 300 kişinin katıldığı karşı gösteri ile aşırı sağcılar arasında geniş bir tampon alan oluşturdu. Karşı gösteriye katılan eylemciler, aşırı sağcıların tacizleri nedeniyle bir süre sonra polisin güvenlik kordonu içindeki alandan tahliye edildi.