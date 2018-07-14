HABER

Londra'da aşırı sağcı Robinson'a destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

İslam karşıtı aşırı sağcı grup İngiliz Savunma Ligi'nin hapisteki eski başkanı Tommy Robinson'un serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) hapis cezasına çarptırılan eski başkanı Tommy Robinson'un serbes bırakılması için gösteri düzenlendi.

Hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için mayıs ayında hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Robinson'ın serbest bırakılması için başkentte geniş katılımlı bir gösteri yapıldı.

Gösteri için ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen her yaştan katılımcı, başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandı. Göstericiler burada Robinson'a destek sloganları atarken, taşıdıkları İslam karşıtı pankart ve dövizler dikkati çekti.

Eylem boyunca göstericiler ellerinde "Tommy'e özgürlük", "Yumuşak değil sert Brexit istiyoruz" ve "İfade özgürlüğü doğal bir haktır" yazılı pankartlar tutarken, "Tommy'nin serbest kalmasını istiyoruz", "Tommy evine dönsün" ve "Buralar kimin sokakları? Bizim sokaklarımız!" şeklinde sloganlar attı.

Meşalelerin de yakıldığı gösteride bazı katılımcıların ABD Başkanı Donald Trump maskesi taktığı ve ABD bayrağı taşıdıkları görüldü.

Eylemde yapılan çağrılarda İngiliz hükümetine Robinson'un serbest bırakılması, Trump yönetimine de Robinson'a destek çıkması yönünde talepler iletildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda Robinson'un hapishanede ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Öte yandan gösterinin yakınında, "Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından da karşı gösteri düzenledi.

Polis, çok sayıda kişinin destek verdiği karşı gösteri ile aşırı sağcılar arasında geniş bir tampon alan oluşturdu.

- 13 ay hapis cezası

Mahkemeyi etkileme ve mahkemeye saygısızlıktan 13 ay hapis cezası verilen Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem EDL'nin başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi
Nusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendiNusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı sağ EDL ingiltere karşı gösteri Londra Tommy Robinson Whitehall

En Çok Okunan Haberler

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

İlginizi Çekebilir

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde skandal! Derste sokak köpeğini kestiler, sosyal medyada hızla yayıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde skandal! Derste sokak köpeğini kestiler, sosyal medyada hızla yayıldı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

Rekortmenden 15 Temmuz şehitleri anısına dalış

Rekortmenden 15 Temmuz şehitleri anısına dalış

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır

15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Darbelerin panzehiri demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Darbelerin panzehiri demokrasidir

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.