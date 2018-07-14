Londra'da aşırı sağcı Robinson'a destek gösterisi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) hapis cezasına çarptırılan eski başkanı Tommy Robinson'un serbes bırakılması için gösteri düzenlendi.

Hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için mayıs ayında hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Robinson'ın serbest bırakılması için başkentte geniş katılımlı bir gösteri yapıldı.

Gösteri için ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen her yaştan katılımcı, başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandı. Göstericiler burada Robinson'a destek sloganları atarken, taşıdıkları İslam karşıtı pankart ve dövizler dikkati çekti.

Eylem boyunca göstericiler ellerinde "Tommy'e özgürlük", "Yumuşak değil sert Brexit istiyoruz" ve "İfade özgürlüğü doğal bir haktır" yazılı pankartlar tutarken, "Tommy'nin serbest kalmasını istiyoruz", "Tommy evine dönsün" ve "Buralar kimin sokakları? Bizim sokaklarımız!" şeklinde sloganlar attı.