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Londra'da Batı Balkanlar Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da Batı Balkanlar Zirvesi düzenlendi - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Batı Balkan ülkelerine yaptığı yardımların 2020-2021 dönemine kadar 80 milyon sterline çıkarılacağını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da Batı Balkanlar Zirvesi düzenlendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in yanı sıra zirveye Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, Almanya, Sırbistan, Slovakya'nın liderleri ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini katıldı.

Bölgenin refahı ile güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı zirvenin kapanış oturumunda konuşan İngiltere Başbakanı May, ülkesinin önümüzdeki yıl AB'den ayrılacağını anımsatarak, "Ancak şu konuda açık olmama izin verin, AB'nin dışına çıktığımızda da İngiltere, Batı Balkanları destekleme konusunda şimdi olduğu gibi kararlı olacak." dedi.

Batı Balkanlar'ın refahının Avrupa'da herkes için öncelikli olması gerektiğine dikkati çeken May, "Batı Balkan ülkeleri ve Avrupa genelinde güvenliğin iyileştirilmesi için her zaman sorumluluk üstleneceğiz. Batı Balkanlar bölgesinin istikrarı Avrupa Birliği için önemli." ifadelerini kullandı.

Başbakan May ayrıca ülkesinin Batı Balkan ülkelerine yaptığı yardımların 2020-2021 dönemine kadar yüzde 95 artışla 80 milyon sterline çıkarılacağını duyurdu.

May, bu yardımların "Makedonya ve Karadağ'da kamu yönetiminin güçlendirilmesi", "Kosova ve Arnavutluk'ta yargı reformunun teşvik edilmesi", "Bosna Hersek ve Sırbistan'da iş ortamının desteklenmesi" ve "bölge genelinde hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuvvetlendirilmesi" ile "ilköğretim çağındaki çocukların dijital beceriler kazanmasını sağlamak üzere" harcanacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Batı Balkanlar Zirvesi ingiltere Theresa May

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