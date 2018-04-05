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Londra'da "Buyrun, Ben Müslüman'ım" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'daki etkinlik, toplumsal uzlaşıyı artırmayı hedefliyor

LONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da toplumlar arası anlayışı teşvik etmek amacıyla "Buyrun, Ben Müslüman'ım" adlı etkinlik düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) öncülüğünde Kings Cross tren istasyonunda düzenlenen programa katılanlara kırmızı gül hediye edildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı konuşmada, “Bu etkinlikle, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında karşılıklı iletişimi artırmayı ve köprüler kurulmasını teşvik etmek istiyoruz. Hedef, insanların yakınlaşması ve birbirlerini tanıması.” ifadelerini kullandı.

Ergün 7 Nisan'a kadar Avrupa’nın diğer önemli kentlerinde de aynı programı gerçekleştireceklerini belirtti.

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