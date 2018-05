LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek gösterisinde İsrail'in kuruluşu olan Nekbe'nin 70. yılı protesto edildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten "Palestine Solidarity Campaign (PSC)" tarafından organize edilen ve savaş karşıtı "Stop the War Coalition", Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları", "Palestine Forum in Britain (PFB)", "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası (CND)" ve "Britanya Müslüman Birliği (MAB)" başta olmak üzere bir çok sivil toplum hareketinin destek verdiği gösteri için çok sayıda kişi İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Her yaştan katılımcının destek verdiği eylemde göstericiler, "Gazze'nin işgaline hemen şimdi son verin", "Gazze için ayağa kalkın", "Öldürmelere son verin" ve "İsrail bir terör devletidir" şeklinde sloganlar atarken, Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Filistin için adalet", "Hemen şimdi özgürlük" ve "Nekbe 70, geri dönüyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.