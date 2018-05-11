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Londra'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:03 | Son Güncelleme

Londra'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek gösterisinde İsrail'in kuruluşu olan Nekbe'nin 70. yılı protesto edildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten "Palestine Solidarity Campaign (PSC)" tarafından organize edilen ve savaş karşıtı "Stop the War Coalition", Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları", "Palestine Forum in Britain (PFB)", "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası (CND)" ve "Britanya Müslüman Birliği (MAB)" başta olmak üzere bir çok sivil toplum hareketinin destek verdiği gösteri için çok sayıda kişi İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Her yaştan katılımcının destek verdiği eylemde göstericiler, "Gazze'nin işgaline hemen şimdi son verin", "Gazze için ayağa kalkın", "Öldürmelere son verin" ve "İsrail bir terör devletidir" şeklinde sloganlar atarken, Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Filistin için adalet", "Hemen şimdi özgürlük" ve "Nekbe 70, geri dönüyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteride katılımcılar ayrıca Gazze kuşatmasına son verilmesini desteklemesi ve İsrail'in eylemlerini kınaması için de Theresa May liderliğindeki İngiliz hükümetine ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bu arada, İsrail destekçilerinin de karşı gösteri düzenlediği eylemde de katılımcılar ellerinde İsrail bayrakları tuttu.

Olaysız geçen gösterilerde İngiliz polisinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri de dikkati çekti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bugüne kadar aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

- "Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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