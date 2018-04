Londra'da Filistin'e destek, İsrail'i protesto gösterisi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in eylemleri protesto edildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten "Palestine Solidarity Campaign (PSC)" tarafından organize edilen ve savaş karşıtı "Stop the War Coalition", Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları", "Palestine Forum in Britain (PFB)", "Britanya Müslüman Birliği (MAB)" başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum hareketinin destek verdiği gösteri için eylemciler Londra'daki Başbakanlık binası önünde bir araya geldi.

Adada yerleşik Türk vatandaşları ile Siyonizm karşıtı Yahudilerin de destek verdiği gösteriye katılan protestocular, eylemde "İsrail kan dökmeyi bırak", "Gazze'nin kuşatmasını durdurun", "İsrail bir terör devletidir" ve "Tek yaptığınız sivil öldürmek" şeklinde sloganlar attı, Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "Filistin halkına yönelik işledikleri savaş suçlarından dolayı İsrail'i boykot edin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.