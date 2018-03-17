Londra'da İslamofobi, Trump ve ırkçılık karşıtı gösteri

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi, antisemitizm, ırkçılık ve ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenlendi.

"Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen ve "İngiltere Sendikalar Konfederasyonu", "Britanya Müslümanlar Birliği", "Kemer sıkmaya karşı halkın meclisi", "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" ile "Savaşı Durdurun Koalisyonu" de dahil olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteri için çok sayıda kişi, İngiliz yayın kurumu BBC’nin yönetim binasının olduğu Portland Place önünde toplandı.

Kar yağışına rağmen başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne doğru yürüyen grup, Müslüman ve Yahudi karşıtı nefret suçlarından etkilenen kişilere destek çağrısında bulunurken, Trump'ın bu yıl içinde İngiltere'ye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi için de hükümete çağrılar yaptı.

Göstericiler, yürüyüş çerçevesinde ellerinde "İslamofobiye hayır!", "Nefrete hayır!", "İslamofobi ve antisemitizme karşı dur", "Faşistlere karşı bir olalım" ve “Siyahilerin yaşamları da önemlidir" yazılı pankartlar taşırken, "Trump'ı burada istemiyoruz" ve "Trump'a hayır" sloganları attı.