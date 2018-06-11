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Londra’da Kudüs günü yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Kudüs günü için Londra'da düzenlenen yürüyüş, İsrail yanlısı karşı göstericiler ile aşırı sağcı bir grubun tacizi altında gerçekleşti.

LONDRA (AA) - Londra’da düzenlenen Uluslararası Kudüs Günü yürüyüşü, İsrailliler ile aşırı sağcı İngilizlerin tacizi ve polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da başını İslami İnsan Hakları Komisyonunun (İHRC) çektiği biz dizi sivil toplum kuruluşunun düzenlediği Kudüs Günü yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Suudi Arabistan’ın Londra büyükelçiliği önünde başlayan yürüyüşte, İsrail ve ABD’nin yanı sıra bu ülkenin de Filistin politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Polis yürüyüş için atlı birlikleri de kullanarak geniş güvenlik önlemleri alırken, yürüyüşçüleri taciz için alanda toplanan 30 kadar İsrail yanlısı karşı göstericiye, Donald Trump'a destek veren döviz ve pankartlar taşıyan bazı ABD vatandaşları ile bir grup aşırı sağcı İngilizin de destek verdiği görüldü.

Aşırı sağcı İngilizler, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak 13 ay hapse mahkum edilen İslam ve göçmen karşıtı aktivist Tommy Robinson lehine slogan attı.

İsrail yanlısı göstericiler ile aşırı sağcı grup, yürüyüşe katılan Filistin taraftarlarına sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Polisle de tartışan ve yer yer arbede yaşayan aşırı sağcı grubun bazı üyeleri gözaltına alındı.

Kudüs Günü yürüyüşü Piccadilly Caddesi ve Trafalgar Meydanı’ndan geçerek İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Street önünde sona erdi.

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