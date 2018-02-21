Londra'da Türk gencin bıçaklı saldırıda öldürülmesi

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, başkent Londra'da 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan'ın bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olarak üçüncü kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Polisin yaptığı açıklamada, Londra'nın doğusundaki Barking semtinde 18 yaşında bir erkeğin Özcan cinayeti ile ilgili gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, "cinayet şüphesiyle gözaltına alınan" kişinin kefaletle serbest bırakıldığı ancak kefalet süresinin mart ayı ortasında sona ereceği kaydedildi.
Soruşturmanın cinayet masası dedektifleri tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, görgü tanıklarına da emniyet yetkilileriyle iletişime geçme çağrısı yinelendi.
Özcan cinayeti ile ilgili olarak geçen hafta da kentin doğusunda Dagenham ve Hornchurch semtlerindeki adreslerde kimlikleri açıklanmayan 15 ve 19 yaşlarındaki iki erkeğin gözaltına alındığı bildirilmişti.
- Hasan Özcan cinayeti
Üniversite öğrencisi Hasan Özcan, başkentin doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Ailesi, oğullarının daha önce de saldırıya uğradığını ve başından yaralandığını, saldırganların ise "delil yetersizliği" gerekçesi ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.
Polis, cinayetle ilgili başlattığı soruşturmada görgü tanığı aradığını duyurmuştu.
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