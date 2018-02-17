Londra'da Türk gencinin bıçaklı saldırıda öldürülmesi

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, başkent Londra'da 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan'ın bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Polisin yaptığı açıklamada, Londra'nın doğusunda Dagenham ve Hornchurch semtlerindeki adreslerde kimlikleri açıklanmayan 15 ve 19 yaşlarındaki iki erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, "cinayet şüphesiyle gözaltına alınan" gençlerin sorgularına, Londra'nın doğusundaki ayrı karakollarda devam edildiği aktarıldı.
Soruşturmanın cinayet masası dedektifleri tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, görgü tanıklarına da emniyet yetkilileriyle iletişime geçme çağrısı yinelendi.
- Hasan Özcan cinayeti
Üniversitesi öğrencisi Hasan Özcan, başkentin doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Ailesi, oğullarının daha önce de saldırıya uğradığını ve başından yaralandığını, saldırganların ise "delil yetersizliği" gerekçesi ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.
Polis, cinayetle ilgili başlattığı soruşturmada görgü tanığı aradığını duyurmuştu.
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