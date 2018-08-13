HABER

Londra'daki Pakistanlılardan Suriye'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

İNGİLTERE merkezli Muslim Hands (Müslüman Eller) yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında Londra kentinde yaşayan Pakistanlılar tarafından toplanan 64 TIR?da toplam 1320 ton un ve pirinç yardımını Suriyelilere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı?na teslim edildi.

Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),(DHA)İNGİLTERE merkezli Muslim Hands (Müslüman Eller) yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında Londra kentinde yaşayan Pakistanlılar tarafından toplanan 64 TIR?da toplam 1320 ton un ve pirinç yardımını Suriyelilere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı?na teslim edildi. Yardımların bir kısmı Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay?ın Reyhanlı İlçesi?ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı?ndan geçerek idlib kırsalındaki savaş mağdurlarına ulaştırılırken, bir kısmı da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye?ye sığınan Hatay ve Adana?daki Kamplarda kalan sığınmacılara dağıtıldı. Muslim Hands(Müslüman Eller) Yardım Derneği Başkanı, Syed Lakht ?e Hassanain ve beraberindeki 13 kişilik heyetle birlikte Adana?nın Sarıçam bölgesinde bulunan kampı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yardımların dağıtılmasına katıldı. Hassanain, Türkiye?nin yaklaşık 6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve büyük bir ensarlık görevini üstlendiğini söyledi. Hassanain ve beraberindeki 13 kişilik heyetle birlikte daha sonra Hatay?daki Türk Kızılayı?nın depolarını gezdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Türk Kızılayı?na, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye
Troya'dan Pergamon'a 250 kilometre pedal çevirdilerTroya'dan Pergamon'a 250 kilometre pedal çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.