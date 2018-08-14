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Londra'dan tatil için geldi, sokaklarda çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yaşayan ve tatil için memleketi Rize'ye gelen, kentin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu (71), cadde ve sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri görünce harekete geçti.

Londra'dan tatil için geldi, sokaklarda çöp topladı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yaşayan ve tatil için memleketi Rize'ye gelen, kentin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu (71), cadde ve sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri görünce harekete geçti. Sosyal medyadan çağrı yapıp temizlik kampanyası başlatan Dervişoğlu, aralarında vali ve belediye başkanın da yer aldığı gönüllülerle cadde ve sokaklarda çöp topladı.
Rize eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu, tatil için Londra memleketine geldi. Kentin cadde ve sokaklarına gelişigüzel atılan çöpleri gören Dervişoğlu, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı'na durumu bildirdi, sosyal medyadan çağrı yaparak temizlik kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede yankı buldu. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Kent Konseyi Başkanı Sadullah Köse, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Başkan Yardımcısı Dilek Kansız'ın da destek verdiği gönüllüler valilik önünde bir araya geldi. Buradan çöp toplamaya başlayan gönüllüler, Atatürk ve Osman Karavin caddeleri boyunca temizlik yaptı. Çöp toplama etkinliği Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda sona erdi.
'TEMİZ ÇEVREDE YAŞAMAYA LAYIK İNSANLARIZ'
Her yıl yaz aylarını çok sevdiği memleketinde geçirdiğini anlatan Çayhan Orhon Dervişoğlu, "Maalesef canım gibi sevdiğim Rize'nin sokaklarını çok temiz görmüyorum. Bir araştırma şirketi tarafından en temiz havası olan il seçilen ilimizin maalesef yerleri pis. 'Haydi biz bir farkındalık yapalım' dedik ve eldivenleri giyip yerdeki çöpleri toplamaya başladık. Valimiz, Belediye Başkanımız, sivil toplum örgütü temsilcileri çağrımızla hep beraber sokağa indik. Birçok iş yeri, kahvehane, lokantanın önünde durarak yerdeki çöpleri, sigara izmaritlerini topladık ve onlara mesaj verdik. Birçok vatandaşımızla sohbet ederek 'Biz temizliyoruz, lütfen siz de temiz tutun' dedik. Biz temiz bir çevrede yaşamaya layık insanlarız. Herkes mis gibi tertemiz evlerde yaşıyor ama sokakların her yerini çöp tenekesi gibi görüyoruz. Biraz dikkat çekmeye çalıştık. Vatandaşlardan birçoğu da eldiven isteyerek onlar da bu etkinliğimize katıldı" dedi.
Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da çöp toplama etkinliğiyle farkındalık oluşturmaya çalışıldığını belirterek, "Memleketimize turistlik amaçlı gelen misafirlerimize şehrimizi temiz bir şekilde sunmalıyız. Bu gaye ile tüm vatandaşlarımızı günlük hayatları içerisinde çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Çevre temizliği konusunda duyarlı vatandaşlarla böyle bir organizasyon içinde olduğunu ifade eden Vali Erdoğan Bektaş ise "Havası, suyu, her şeyi ile temiz bir şehirde yaşamak için ilk önce kirletmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Londra'dan tatil için geldi, sokaklarda çöp topladıLondra'dan tatil için geldi, sokaklarda çöp topladıLondra'dan tatil için geldi, sokaklarda çöp topladıLondra'dan tatil için geldi, sokaklarda çöp topladı

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