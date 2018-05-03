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Londra'nın kuzeyinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Londra polisi, olayda 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill bölgesinde düzenlenen festival sırasında meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Stamford Hill'de yerel Yahudi topluluğunun kutlamaları sırasında yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu 10 kişi hafif yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, patlamaya, festivalde yakılan şenlik ateşine cep telefonlarının atılması ve yakıt eklenmesi sebep oldu.

Başkentin Stamford Hill bölgesinde çok sayıda Yahudi yaşıyor.

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