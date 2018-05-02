Longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longozu İğneada, dünyada nadir görülen göl ile denizin birleştiği manzarası ve temiz havasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İlkbaharda denize kavuşmak için acelesi olmayan dereleri, derelerin hayat verdiği longozu coşkulu bir ormana dönüştüren canlıları, longoz ormanlarını farklı kılıyor.

Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakan İğneada Longozu, 4 göl, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor.

Yeşeren yapraklar, ormanların derinliklerinde rengarenk açan çiçekler, kuş ve akarsuların sesleri ile insanı dinlendiren orman, birden fazla renk tonuyla seyirlik görüntü oluşturuyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bazıları longozun derinliklerini görmeye çalışırken, bazıları ise akarsuların deniz ile birleşmesine tanıklık ediyor.