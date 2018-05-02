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Longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan İğneada Longozu, ilkbaharda yeşeren yapraklar, çiçekler, kuş ve dere sesleri ile ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor - Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakan İğneada Longozu, 4 göl, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Deniz: - "Longoz ormanlarımız gerek içerisinde barındırdığı canlı papülasyonu gerekse akarsuları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlarımız, ilk baharda ayrı bir güzel"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longozu İğneada, dünyada nadir görülen göl ile denizin birleştiği manzarası ve temiz havasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İlkbaharda denize kavuşmak için acelesi olmayan dereleri, derelerin hayat verdiği longozu coşkulu bir ormana dönüştüren canlıları, longoz ormanlarını farklı kılıyor.

Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakan İğneada Longozu, 4 göl, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor.

Yeşeren yapraklar, ormanların derinliklerinde rengarenk açan çiçekler, kuş ve akarsuların sesleri ile insanı dinlendiren orman, birden fazla renk tonuyla seyirlik görüntü oluşturuyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bazıları longozun derinliklerini görmeye çalışırken, bazıları ise akarsuların deniz ile birleşmesine tanıklık ediyor.

- "Her mevsim ayrı güzel"

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longozun her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Longozun ilkbaharla yeniden cıvıl cıvıl olduğunu belirten Deniz, ormanların adeta kıştan çıkmanın mutluluğunu yaşarcasına canlandığını ifade etti.

Yeşeren doğa ile longozun güzelleştiğini anlatan Deniz, "Longoz ormanlarımız gerek içerisinde barındırdığı canlı papülasyonu gerekse akarsuları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlarımız, ilkbaharda ayrı bir güzel." dedi.

Longozun görülmeye değer ender yerlerden olduğuna dikkati çeken Deniz, şehir gürültüsünden yorulan ve stres atmak isteyenleri longoz ormanlarına davet etti.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan da son yıllarda Kırklareli'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladığını bildirdi.

Turistlerin özellikle longoz ormanlarını ziyaret ettiklerini anlatan Asan, ziyaretçi sayısının her geçen gün artığını kaydetti.

Longoz ormanlarını herkesin görmesi ve hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini dile getiren Asan, özellikle ilkbaharda görsel şölen sunan longoz ormanlarının çok güzel olduğunu vurguladı.

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