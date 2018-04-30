Lordlar Kamarasından hükümete 2. Brexit darbesi

LONDRA (AA) - İngiltere’de, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, Brexit Yasa Tasarısı’nda hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile varacağı anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasını öngören bir değişikliği kabul etti.

Lordlar Kamarası, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından birlik mevzuatını otomatik olarak ülkenin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısı'nda yeni bir değişikliğe gitti.

Lordlar, yasa metniyle ilgili bugünkü oturumda, hükümetin AB ile yürüttüğü müzakerelerin sonunda varılacak anlaşma ile ilgili son sözü parlamentoya veren bir değişikliği 244’e karşı 335 oyla kabul etti.

Değişikliğe göre parlamento, İngiltere’nin AB içinde süresiz kalmasını da beraberinde getirebilecek söz hakkına kavuşacak. Parlamento hükümetin AB ile varacağı anlaşmanın Gümrük Birliği, serbest dolaşım ve tek pazar gibi unsurlarında değişiklik talep edebilecek.

İngiltere’de Theresa May’in başbakanlığındaki hükümet, AB ile üyeliğe özgü ilişkilerin tümünü kesmeyi savunurken, “yumuşak Brexitçiler” başta Gümrük Birliği olmak üzere bazı ilişkilerin sürmesinden yana tavır alıyor.