Lösemi hastası Emir için yüzlerce kişi seferber oldu! Aralarında bakan da var

Şarkı söyleyip dans ediyor, gülüp eğleniyor ama, 7 yaşındaki Emir, kritik bir süreçte... Lösemi hastası çocuğun, ilik nakli olması gerekiyor. Rize'de yüzlerce kişi; küçük Emir'e can olmak için kuyruğa girdi. Ardeşen'de yaşayan Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğlu Emir'e 6 ay önce kan kanseri teşhisi konuldu.

İLK GÜNDEN 700 KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Küçük çocuk o günden bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Doktorların "tek çare nakil" demesi sonrasında, Emir için sosyal medyada kampanya başlatıldı. O kampanya kapsamında Türk Kızılayı, Ardeşen'de seyyar otobüs kurdu.

Daha ilk günden Emir için vatandaşlar seferber oldu. 13 kök hücre ve 45 ünite kan bağışı yapıldı. 700 kişi sıraya girdi.

BAKAN DA GÖNÜLLÜ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, partililerle seyyar otobüsü ziyaret etti. Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin'le beraber form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü oldu. (DHA)

