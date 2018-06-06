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Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

ANNE: ZOR BİR SÜREÇ Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'in (7) annesi Nevin Şeremet, oğluna gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre için başlatılan kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

ANNE: ZOR BİR SÜREÇ Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'in (7) annesi Nevin Şeremet, oğluna gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre için başlatılan kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Anne Şeremet, ‘Bağışçı sayısı ne kadar artarsa bizim de ümitlerimiz o kadar artacak" diyerek herkesi bağışçı olmaya davet etti. Sabır ve ümitle beklediklerini belirten anne Şeremet, “Lösemi maalesef günümüzde çok yaygın. Maalesef çocuklarımızda daha sık görülen bir hastalık. Tedavi süresi oldukça uzun ve sancılı. Anne, baba, ailesi ve çocuk için anlatılamayacak kadar zor bir süreç. Bu süreçte bazen her şey yolunda gidebiliyor, bazen de yolunda gitmeyen durumlar olabiliyor. Bu durumda ilik nakline ihtiyaç duyuluyor. Şu an bizde o aşamadayız. İlik nakli olması gerekiyor oğlumuzun. Bunun için tek kaynak insan. Bizler ne kadar çok gönüllü kök hücre bağışçısı olursak Emir ve Emir gibi bekleyen hasta çocuklarımız bir an önce sağlıklarına kavuşur diğer çocuklar gibi olması gereken yerlerde bahçelerde, okullarında olurlar” dedi. ‘BAHÇELERDE OYNAMAK İSTİYORUM’ Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavisi süren Emir ise "Biz güçlüyüz, herkes bağış yapsın. Herkes gibi bahçelerde oynamak istiyorum" dedi. İLÇE SAKİNLERİNDEN ÇAĞRI Öte yandan ilçede konuşlandırılan seyyar Türk Kızılay'ı aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışlarıyla kampanyaya desteklerini sürdürürken, ilçe sakinleri ise ilk gününde 700 kişinin sıraya girip 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yaptığı kampanyanın 3 gün daha sürecek olmasından ötürü herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

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