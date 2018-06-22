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Lösemi hastası Melek, hayalindeki perukla 20 gün yaşayabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

LÖSEMİ hastası olan, çok istediği peruğuna kavuşunca kendisi gibi diğer kanser hastalarının da bundan faydalanması için hayırseverlerleri göreve çağıran Melek Narcı (15), yaşamını yitirdi.

Lösemi hastası Melek, hayalindeki perukla 20 gün yaşayabildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- LÖSEMİ hastası olan, çok istediği peruğuna kavuşunca kendisi gibi diğer kanser hastalarının da bundan faydalanması için hayırseverlerleri göreve çağıran Melek Narcı (15), yaşamını yitirdi.
Trabzon'da lösemi hastası Melek Narcı, peruk hayalini dile getirince Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nibet Baki harekete geçti. Baki, Aydın Kuşadası ilçesinde, kanserli hastalara ücretsiz peruk veren Kenan Kaya ile irtibat kurdu. Hayalinin gerçekleşmesi için 20 gün önce Kuşadası'na gelen Narcı, beğendiği uzun saçlardan oluşan bir peruğu taktı. Yüzü gülen Melek Narcı'nın, "Beni izleyen her perukçunun herkesin bizim gibi hastalara peruk hediye etmesini istiyorum. Umarım yaparsınız, umarım bizim gibi çocukları, ablaları mutlu edersiniz. Bütün hastaları mutlu edersiniz" demesi dikkat çekti. Çağrısı sosyal medyada yayılan Narcı, çağrısının sonucunu göremeden yaşama veda etti. Melek Narcı'nın ölümü hem Trabzon hem de Kuşadası'nda büyük üzüntü yarattı.
KANSER HASTALARINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORDU
Narcı'nın inşaatlarda çalışan babasını henüz 40 günlükken kaybettiğini, ablası, ağabeyi ve annesiyle yaşadığını söyleyen Dr. Nibet Baki, "3 yıl önce yüksek risk kanser tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'ne geldiğinde tanıdık onu. Geçtiğimiz yıl iyiydi, sonra tekrar kötüleşti. Hayalleri vardı. En büyük hayali iyileştikten sonra diğer kanser hastalarına yardımcı olmaktı. Melek yaşına göre çok olgun bir çocuktu. Akıllı bir kızdı, hayat doluydu. Arada bizden bazı istekleri oluyordu, o hayallerini hayırseverler aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Ne yazık ki Meleğimizi kaybettik" dedi. Dr. Baki, hayatını kaybeden Melek Narcı'nın Trabzon'da bugün toprağa verildiğini söyledi.

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