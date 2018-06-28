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Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu.

Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı. Afra Rabia Demirel'in Efeler Polis Merkezi'nde görevli babası polis memuru Yusuf Ali Demirel, adliye personeli annesi Beylühan Demirel ve kardeşi İkra Demirel, cenazede güçlükle ayakta durdu. Anne Beylühan Demirel, "Beni yoğun bakıma yatırma, ben buradan çıkamam' demiştin kızım" diyerek feryat etti. Afra Rabia Demirel'in cenazesi, gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)

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