Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 2 yıl önce, kanser tedavisi gören annesinin hastaneden taburcu edildiği gün lösemi olduğunu öğrenen Afra Rabia Demirel (24), hayatını kaybetti. Demirel'in ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Afra Rabia Demirel'in annesi 2015'te meme kanserine yakalandı. O zaman üniversite birinci sınıf öğrencisi olan ve hastalık sürecinde annesinin yanında olması gerektiğini düşünen Demirel, bu yüzden okulunu dondurdu. Annesi Beylühan Demirel'in yanında kalan Afra Rabia Demirel, annesi 1 Eylül 2016'da hastaneden taburcu olduğu gün, doktorlar tarafından yapılan tetkiklerin ardından kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi.
Kan bağışında bulunularak ilik nakli bekleyen hastalara donör olunması için o dönemde kampanya başlatan Afra Rabia Demirel, yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca dün yoğun bakıma alındı. Demirel, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Demirel'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
FOTOĞRAFLI
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması
Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!
Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler
Hindistan'da uçak düştü! Ölenler var!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu
Shakira'nın kulis istekleri şaşırttı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum