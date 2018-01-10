HABER

Lösemi tedavisi görürken ölen liseli Medine gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da lise son sınıf öğrencisi Medine Sesver (17), lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hülya Sesver kızının cenazesi camiye götürülürken, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ben sensiz dayanamam kızım. Çiçeğim benim" diyerek feryat etti.

Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Medine Sesver, 1 yıl önce lösemi teşhisi ile İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Medine'ye 6 ay önce ilik nakli yapıldı. Önceki akşam durumu ağırlaşan Medine, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Medine Sesver'in cenazesi sabah saatlerinde Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Dualar edilirken, Medine'nin ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Sesver (45) güçlükle ayakta durabildi. Bartın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan baba Cengiz Sesver (46) ise arkadaşları tarafından teselli edildi. Tabutun üzerine gelin duvağı örtüldü.

Helallik alınması ve duaların ardından cenaze camiye götürülürken Hülya Sesver, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ben sensiz dayanamam kızım. Çiçeğim benim, kızım benim" diyerek feryat etti.

Medine Sever, Aladağ Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.