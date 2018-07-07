KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da lösemi tedavisi gören 2,5 yaşındaki Suriyeli Fatma Osman'a 4,5 yaşındaki ağabeyi Hüssam Osman'dan alınan ilik nakledildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli Osman ailesi, Adıyaman'daki konaklama tesislerinde yaşamını sürdürüyor. Ailenin dört çocuğundan en küçüğü olan lösemi hastası Fatma, yaklaşık bir yıl Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gördü. Yapılan testler sonucu 4,5 yaşındaki ağabeyi Hüssam Osman'ın iliğinin 2,5 yaşındaki Fatma'ya yüzde 100 uyumlu olduğu belirlendi.

Küçük kız, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağabeyinden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Minik Fatma, yaklaşık 5 yıl kontrol altında tutulacak.

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Anne Fedya Nasif Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi teşhisi konulan kızı Fatma'ya ağabeyi Hüssam'ın iliğinin uyumlu olduğunun belirlendiğini söyledi.

İlik nakli yapılması için Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarını dile getiren Osman, şöyle konuştu: