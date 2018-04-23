Lösemiyi yenen minikler 23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki lösemi ve kanser tedavisini tamamlamış çocuklar 23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadı. Minikler sağlıklarına kavuşmalarının sevincini, uzun süredir arkadaşlarından, oyunlarından uzak kalmalarına neden olan maskelerini çıkartıp dans ederek kutladı.

Lösemiyi yenen çocuklar, 23 Nisan’da maskelerini atarak hayata yeniden merhaba dedi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyi yenen çocuklara 23 Nisan’da özel bir program düzenledi. Programda, minik kalpler lösemi ve kansere karşı kazandıkları zaferi şarkılar söyleyip, dans ederek kutladı.

Hep birlikte maske attılar

Çocuklara özel sihirbaz gösterisi, animasyon gösterimi ve yarışmaların da yapıldığı programda, çocuklar hep birlikte pasta kesip gönüllerince eğlendi. Çalınan şarkılarla doyasıya eğlenen minikler, program sonunda hastalıkları dolayısı ile takmak zorunda kaldıkları ve onları sosyal hayattan soyutlayan maskelerini de hep birlikte çıkartıp attı. Maske atan miniklerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Lösemiyi yenmesine az kaldığını belirten Beray Kuz, “2’ye gidiyorum 3’e geçeceğim. 2 yıl tedavim 1 yılı dolduracağım neredeyse. Çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” dedi.

Lösemi hastalığını yenen Abdul Baki Fırat, lösemi hastası olan çocuklara üzülmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bağcılar’dan geliyorum. Burada oyun oynuyoruz. Hastalığım 6 senedir geçti. Maskelerimiz atacağız kurtulacağız. Üzülmesinler en yakın zamanda onlarınki de geçecektir” dedi.