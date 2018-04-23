HABER

Lösemiyi yenen minikler 23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki lösemi ve kanser tedavisini tamamlamış çocuklar 23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki lösemi ve kanser tedavisini tamamlamış çocuklar 23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadı. Minikler sağlıklarına kavuşmalarının sevincini, uzun süredir arkadaşlarından, oyunlarından uzak kalmalarına neden olan maskelerini çıkartıp dans ederek kutladı.
Lösemiyi yenen çocuklar, 23 Nisan’da maskelerini atarak hayata yeniden merhaba dedi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyi yenen çocuklara 23 Nisan’da özel bir program düzenledi. Programda, minik kalpler lösemi ve kansere karşı kazandıkları zaferi şarkılar söyleyip, dans ederek kutladı.

Hep birlikte maske attılar
Çocuklara özel sihirbaz gösterisi, animasyon gösterimi ve yarışmaların da yapıldığı programda, çocuklar hep birlikte pasta kesip gönüllerince eğlendi. Çalınan şarkılarla doyasıya eğlenen minikler, program sonunda hastalıkları dolayısı ile takmak zorunda kaldıkları ve onları sosyal hayattan soyutlayan maskelerini de hep birlikte çıkartıp attı. Maske atan miniklerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.
Lösemiyi yenmesine az kaldığını belirten Beray Kuz, “2’ye gidiyorum 3’e geçeceğim. 2 yıl tedavim 1 yılı dolduracağım neredeyse. Çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” dedi.
Lösemi hastalığını yenen Abdul Baki Fırat, lösemi hastası olan çocuklara üzülmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bağcılar’dan geliyorum. Burada oyun oynuyoruz. Hastalığım 6 senedir geçti. Maskelerimiz atacağız kurtulacağız. Üzülmesinler en yakın zamanda onlarınki de geçecektir” dedi.

Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
YSK Başkanı'ndan 'İYİ Parti' açıklamasıYSK Başkanı'ndan 'İYİ Parti' açıklaması
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.