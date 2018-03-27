LÖSEV, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Samsun’un Bafra ilçesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara’dan gelen LÖSEV sosyal hizmetler görevlisi Burcu Erdoğan, hakla ilişkiler görevlisi Eda Cınkıllı, Bafra temsilcisi Erol Korkmaz, vakfın kardeş okulu Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte alan çalışması yaparak vakıf adına para toplayanlara karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Burcu Erdoğan, “LÖSEV adına kullanarak, kapı kapı dolaşarak bizim adımıza para topluyorlar. Bunların önüne geçmek için bilinçlendirme çalışması yapıyoruz” dedi.

Eda Cınkıllı, “Buraya geliş amacımız hem LÖSEV’in 20’nci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz etkinliklerle ilgili hem de dolandırıcılara karşı halkı bilgilendirmek. Dolandırıcılara itibar etmemeleri konusunda onları uyarmak üzere dün ve bugün Samsun’da saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Erol Korkmaz ise bugün dolandırıcılıkla ilgili hem bilgilendirme çalışması yaptıklarını hem de LÖSEV’i tanıttıklarını belirtti.