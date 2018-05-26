HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

LÖSEV'den hastalara ve ailelerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

BURSA’da, ramazan ayı dolayısıyla, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı tüm hasta ailelerine erzak yardımında bulunuldu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, ramazan ayı dolayısıyla, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı tüm hasta ailelerine erzak yardımında bulunuldu. Ramazan ayı boyunca, Türkiye genelinde 30 bini aşkın lösemi hastası çocuk ve yetişkin ile ailelerine içinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolilerinin dağıtılacağı belirtildi. Bağışçıların destekleriyle temin edilen malzemeler, LÖSEV gönüllüleri ile birlikte hazırlanarak ofislere gelen ailelere teslim edildi, gelemeyenlerin de evlerine ulaştırıldı. Ramazan sonuna kadar sürecek yardımlarla ilgili bilgi veren LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan, "Bu mübarek ayda hasta ailelerimize iletilmek üzere LÖSEV’e destek olan yediden yetmişe tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağışçı ve gönüllülerimiz binlerce dualar aldınız. Bir kez daha anladık ki Bursa gerçekten yardımlaşmanın zirvede yaşandığı bir ulu bir şehrimiz. Bizler LÖSEV olarak ailelerimizin hep yanında olacağız, bu zor hastalık sürecinde onları yalnız bırakmayacağız. Herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi. Özcan, "Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. LÖSEV olarak 'Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiçbir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Sizler de mübarek Ramazan ayında fitre ve zekat bağışlarınızı LÖSEV’e gönül rahatlığı ile yapabilir, Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı GSM hatlarından 3406’ya 'HAYAT' yazıp bir SMS göndererek veya 'www.losev.org.tr' internet sitesinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi
LÖSEV'den hastalara ve ailelerine ramazan yardımıLÖSEV'den hastalara ve ailelerine ramazan yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti lideri Akşener Çorum'da halka sesleniyor

İYİ Parti lideri Akşener Çorum'da halka sesleniyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2018 Ramazan ayında hangi güne denk geliyor

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2018 Ramazan ayında hangi güne denk geliyor

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.