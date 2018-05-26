LÖSEV'den hastalara ve ailelerine ramazan yardımı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, ramazan ayı dolayısıyla, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı tüm hasta ailelerine erzak yardımında bulunuldu. Ramazan ayı boyunca, Türkiye genelinde 30 bini aşkın lösemi hastası çocuk ve yetişkin ile ailelerine içinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolilerinin dağıtılacağı belirtildi. Bağışçıların destekleriyle temin edilen malzemeler, LÖSEV gönüllüleri ile birlikte hazırlanarak ofislere gelen ailelere teslim edildi, gelemeyenlerin de evlerine ulaştırıldı. Ramazan sonuna kadar sürecek yardımlarla ilgili bilgi veren LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan, "Bu mübarek ayda hasta ailelerimize iletilmek üzere LÖSEV’e destek olan yediden yetmişe tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağışçı ve gönüllülerimiz binlerce dualar aldınız. Bir kez daha anladık ki Bursa gerçekten yardımlaşmanın zirvede yaşandığı bir ulu bir şehrimiz. Bizler LÖSEV olarak ailelerimizin hep yanında olacağız, bu zor hastalık sürecinde onları yalnız bırakmayacağız. Herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi. Özcan, "Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. LÖSEV olarak 'Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiçbir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Sizler de mübarek Ramazan ayında fitre ve zekat bağışlarınızı LÖSEV’e gönül rahatlığı ile yapabilir, Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı GSM hatlarından 3406’ya 'HAYAT' yazıp bir SMS göndererek veya 'www.losev.org.tr' internet sitesinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.

