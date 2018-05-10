LÖSEV'li anneler Bosna Hersek'te moral depoladı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Anneler Günü vesilesiyle tedavi sürecini başarıyla atlatan ve tedavi süreci devam eden lösemili çocukların annelerine Bosna Hersek'te moral gezisi düzenledi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna başta olmak üzere Mostar ve Konjic şehirlerinde kültür ve tarih gezilerine katılan 11 anne, Türkiye'deki çocuklarının yanına büyük bir mutluluk ve moralle döndü.
LÖSEV İstanbul Temsilcisi Hatice Ülker Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 1998 yılında kurulduğunu ve bu yıl 20. yıl dönümünü kutladığını anımsatarak "Vakfımıza kayıtlı 30 bin lösemili çocuğumuz ve 3,5 milyon gönüllümüzle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz." dedi.
Türkiye'nin İzmir, Yozgat, Eskişehir, İstanbul ve Elazığ gibi şehirlerinden gelen annelerle Bosna Hersek'te 4 gün geçirdiklerini ifade eden Turan, "Bosna Hersek'in tarihi ve doğası annelerimizi çok etkiledi. Çok güzel duygularla ayrılıyoruz buradan. Sağlıklarına kavuşmuş çocuklarımız ve ailelerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için sürekli olarak farklı ülkelere bu tarz kültürel gezileri düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.
İzmir'den gelen Aysel Doğan da 16 yaşında lösemiye yakalanan çocuğunun iyileştiğini belirterek "Çocuğum şu an 25 yaşında. LÖSEV, biz annelere her daim destek ve moral oldu. Bosna Hersek'i çok sevdik. Buradan çok mutlu ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Elazığ'dan gelen Ayşe Kavak, 12 yaşındaki çocuğunun ikinci kez tedavi gördüğünü söyleyerek "LÖSEV'le ilk 2009'da tanıştım. Çocuğum LÖSEV'in hastanesinde ücretsiz olarak tedavi görüyor. Çocuğumun hastalığı 2014 yılında tekrar etti. Doktorlar lösemi ikinci kez nüksettiği zaman çok az umut veriyor ancak LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi bize yüzde 92 oranında iyileşme olacağını söyledi." dedi.
Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Kavak, Türkiye'ye büyük bir moralle döneceğini sözlerine ekledi.
'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'
Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...
İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum