HABER

LÖSEV'li anneler Bosna Hersek'te moral depoladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:52 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in tarihi ve doğa güzellikleri, Türkiye'den Anneler Günü vesilesiyle gelen 11 LÖSEV'li anneye moral oldu

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Anneler Günü vesilesiyle tedavi sürecini başarıyla atlatan ve tedavi süreci devam eden lösemili çocukların annelerine Bosna Hersek'te moral gezisi düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna başta olmak üzere Mostar ve Konjic şehirlerinde kültür ve tarih gezilerine katılan 11 anne, Türkiye'deki çocuklarının yanına büyük bir mutluluk ve moralle döndü.

LÖSEV İstanbul Temsilcisi Hatice Ülker Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 1998 yılında kurulduğunu ve bu yıl 20. yıl dönümünü kutladığını anımsatarak "Vakfımıza kayıtlı 30 bin lösemili çocuğumuz ve 3,5 milyon gönüllümüzle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz." dedi.

Türkiye'nin İzmir, Yozgat, Eskişehir, İstanbul ve Elazığ gibi şehirlerinden gelen annelerle Bosna Hersek'te 4 gün geçirdiklerini ifade eden Turan, "Bosna Hersek'in tarihi ve doğası annelerimizi çok etkiledi. Çok güzel duygularla ayrılıyoruz buradan. Sağlıklarına kavuşmuş çocuklarımız ve ailelerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için sürekli olarak farklı ülkelere bu tarz kültürel gezileri düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İzmir'den gelen Aysel Doğan da 16 yaşında lösemiye yakalanan çocuğunun iyileştiğini belirterek "Çocuğum şu an 25 yaşında. LÖSEV, biz annelere her daim destek ve moral oldu. Bosna Hersek'i çok sevdik. Buradan çok mutlu ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan gelen Ayşe Kavak, 12 yaşındaki çocuğunun ikinci kez tedavi gördüğünü söyleyerek "LÖSEV'le ilk 2009'da tanıştım. Çocuğum LÖSEV'in hastanesinde ücretsiz olarak tedavi görüyor. Çocuğumun hastalığı 2014 yılında tekrar etti. Doktorlar lösemi ikinci kez nüksettiği zaman çok az umut veriyor ancak LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi bize yüzde 92 oranında iyileşme olacağını söyledi." dedi.

Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Kavak, Türkiye'ye büyük bir moralle döneceğini sözlerine ekledi.

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardıElif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı
Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!
Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler günü bosna hersek Lösev moral gezisi

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.