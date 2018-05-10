LÖSEV'li anneler Bosna Hersek'te moral depoladı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Anneler Günü vesilesiyle tedavi sürecini başarıyla atlatan ve tedavi süreci devam eden lösemili çocukların annelerine Bosna Hersek'te moral gezisi düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna başta olmak üzere Mostar ve Konjic şehirlerinde kültür ve tarih gezilerine katılan 11 anne, Türkiye'deki çocuklarının yanına büyük bir mutluluk ve moralle döndü.

LÖSEV İstanbul Temsilcisi Hatice Ülker Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 1998 yılında kurulduğunu ve bu yıl 20. yıl dönümünü kutladığını anımsatarak "Vakfımıza kayıtlı 30 bin lösemili çocuğumuz ve 3,5 milyon gönüllümüzle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz." dedi.

Türkiye'nin İzmir, Yozgat, Eskişehir, İstanbul ve Elazığ gibi şehirlerinden gelen annelerle Bosna Hersek'te 4 gün geçirdiklerini ifade eden Turan, "Bosna Hersek'in tarihi ve doğası annelerimizi çok etkiledi. Çok güzel duygularla ayrılıyoruz buradan. Sağlıklarına kavuşmuş çocuklarımız ve ailelerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için sürekli olarak farklı ülkelere bu tarz kültürel gezileri düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.