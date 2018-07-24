Lozan Antlaşması'nın 95. yılı

İSTANBUL (AA) - Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Lozan gibi uzun yaşayan bir antlaşma olmadığını belirterek, "Türkiye'nin uluslararası olarak bağlı kaldığı iki antlaşma var, ikisinin de altında İsmet Paşa'nın imzası var; Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması." dedi.

İnönü Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Adalar Belediyesi'nce Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Heybeliada İnönü Müze Evi'nde "Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 95. Yıl Dönümü" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Hikmet Çetin, İnönü'nün Lozan Antlaşması'na kadar hep cephelerde olduğunu ve Atatürk'ün en güvendiği kişi olduğunu söyledi.

Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savası boyunca 5 milyon insanın hayatını kaybettiği ve bu savaşlardan sonra Türkiye'nin Lozan Antlaşması'na gittiğini anlatan Çetin, İsmet Paşa'nın amacının Misak-ı Milli'yi korumak olduğunu dile getirdi.

- Adalar meselesi

Lozan Antlaşması'yla ilgili bazen olmayan şeylerin söylendiğini ifade eden Çetin, şöyle devam etti: