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Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıldönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği olan tüm devlet adamlarımızı saygıyla yad ediyorum" - "16 Nisan halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunulan, 24 Haziran seçimleriyle de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin birliğini perçinlerken, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik bakımdan daha da güçlendirecektir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği olan tüm devlet adamlarımızı saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'ndan bu yana geçen 95 yılda ülkenin siyasi, askeri, ticari ve diplomatik olarak gücünü artırırken, bölgesel ve küresel ölçekteki konumunu da pekiştirdiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin özellikle son 16 yılda elde ettiği başarıların gerisinde güçlü bir siyasi iradenin mevcudiyeti yanında milletin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmesinin çok büyük payı olduğunu aktardı.

Başkan Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"16 Nisan halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunulan, 24 Haziran seçimleriyle de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin birliğini perçinlerken, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik bakımdan daha da güçlendirecektir. Yeni yönetim sisteminin sağladığı imkanlarla ülkemiz, bundan sonra 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çok daha süratli yol alacaktır.

Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği olan tüm devlet adamlarımızı saygıyla yad ediyorum. Bugüne kadar vatanımızın bekası, milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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