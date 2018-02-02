LPG alırken alev topuna döndü! Facia son anda önlendi!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkezdeki bir yakıt istasyonunda yaşandı. LPG almak için istasyona gelen bir otomobilden yakıt doldururken dumanlar yükseldi. Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları, otomobili itekleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Pompa kısmından uzaklaştırılan otomobilin ön kısmından alevler yükseldi. Soğuk kanlı davranan istasyon çalışanları, yangın söndürme tüpüyle otomobili söndürerek büyük bir facianın önüne geçti. O anlar istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)