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LPG alırken alev topuna döndü! Facia son anda önlendi!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yakıt alırken yanmaya başlayan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. Yanan otomobili itekleyerek uzaklaştıran ve alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden istasyon çalışanları büyük bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkezdeki bir yakıt istasyonunda yaşandı. LPG almak için istasyona gelen bir otomobilden yakıt doldururken dumanlar yükseldi. Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları, otomobili itekleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Pompa kısmından uzaklaştırılan otomobilin ön kısmından alevler yükseldi. Soğuk kanlı davranan istasyon çalışanları, yangın söndürme tüpüyle otomobili söndürerek büyük bir facianın önüne geçti. O anlar istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
LPG Şanlıurfa araç yangını

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vatandaş bu krizde LPG li arabaya binmesinde ne yapsın sizlern akaryakıt fiyatlarıdan haberniz var mı
LPG SIZDIRMAZLIK kontrollerini kaldırarak bu kazaların önünü açtılar.daha çooook duyacağız bu tür haberleri
Parayı veren düdüğü çalıyor tüvtürk hikaye...
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