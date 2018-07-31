HABER

LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Konya'da, akaryakıt istasyonundan aracına LPG alan sürücü, istasyondan ayrıldığı sırada otomobil yanmaya başladı - 2 kişinin yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi

Konya'da, sürücüsünün LPG aldığı otomobilin akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Mehmet İşçi (26), otomobiline 20 liralık LPG aldı.

Sürücü istasyondan çıkmaya hazırlandığı sırada araçta yangın çıktı.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Mustafa Avcu (50), yangın söndürme tüpüyle hemen müdahale etti.

Diğer çalışanlar ve bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sürücü Mehmet İşçi ve yanında bulunan bir kişi, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alevlere ilk müdahalede bulunan Mustafa Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, LPG dolumu sonrası otomobilin hareket ettiğini, istasyon çıkışında patlama olduğunu söyledi.

Avcu, "Alevleri görünce ilk müdahaleyi yaptım. Yangını söndürdük. Araçtaki 2 kişiyi hastaneye götürdüler." dedi.

Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, akaryakıt istasyonunun çıkışına doğru ilerleyen otomobilden bir anda alevlerin yükselmesi, çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi, ambulansların gelişi ve yaralıların bindirilmesi görülüyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklamaSon dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama
2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Konya LPG otomobil yangın

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.