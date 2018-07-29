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LPG'Lİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de yolda giden bir otomobil, elektrik aksanında meydana gelen arıza sonucu yol ortasında alev alarak yandı.

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA
Büyükçekmece'de yolda giden bir otomobil, elektrik aksanında meydana gelen arıza sonucu yol ortasında alev alarak yandı.
Olay, dün Fatih Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. LPG'li bir otomobilden dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Aracın sürücüsü kapıyı açarak kendisini dışarıya atarken, çevrede bulunanlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan araç, itfaiyenin müdahalesine rağmen metal yığınına döndü. Yangını söndürme çalışmaları sırasında caddede trafik bir süre kilitlendi.

Görüntü Dökümü;
CEP TELEFONU
-Otomobil yanarken çekilen görüntüler
-Toplananlar ve polisler caddeye giren araçları geri çevirirken
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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