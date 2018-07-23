"Lübbey, hayalet köy olmaktan kurtulacak"

İZMİR (AA) - İzmir Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, "Lübbey köyü, tarihi niteliğine yeniden kavuşarak turizmin hizmetine sunulacak ve hayalet köy artık hayalet olmaktan kurtulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Karabayram, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi köylerden Lübbey'de incelemelerde bulunduklarını bildirdi.
Bakan Ersoy'a, Lübbey köyünün tarihi, mimari özellikleri ve geleneksel yapıları hakkında sunum yaptığını belirten Karabayram, kentsel sit olan Lübbey'de 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunduğunu kaydetti.
Karabayram, pek çok kişinin terk ettiği Lübbey'de yaklaşık 5 ailenin yaşadığını, köydeki bozulan yapıların İzmir Valiliğince aslına uygun restore edileceği bilgisini verdi.
Bakan Ersoy'un, ilgili müdürlüklere planlama çalışmalarının tamamlanması için gerekli talimatları verdiği bilgisini paylaşan Karabayram, "Planlama ve restorasyon çalışmaları sonucunda Lübbey köyü, tarihi niteliğine yeniden kavuşarak turizmin hizmetine sunulacak ve hayalet köy artık hayalet olmaktan kurtulacaktır." ifadelerini kullandı.
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